Visite guidée de la cathédrale Saint-Lazare et de son trésor Parvis chanoine Grivot Autun

Visite guidée de la cathédrale Saint-Lazare et de son trésor

Parvis chanoine Grivot Espace Gislebertus Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:30:00

fin : 2026-07-14 16:30:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-07 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-19

Découvrez ce joyau du style roman clunisien, construit à partir de 1120 et célèbre pour

son décor sculpté signé de Gislebertus. Laissez-vous conter l’histoire des reliques

depuis le Moyen Âge et redécouvrez la célèbre salle capitulaire. .

Parvis chanoine Grivot Espace Gislebertus Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 54 21 60 musees.patrimoine@autun.com

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English :

L’événement Visite guidée de la cathédrale Saint-Lazare et de son trésor Autun a été mis à jour le 2026-03-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)