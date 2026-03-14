L’essentiel de la cathédrale Saint-Lazare en 45 minutes Parvis chanoine Denis Grivot Autun

L’essentiel de la cathédrale Saint-Lazare en 45 minutes

Parvis chanoine Denis Grivot Espace Gislebertus Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:00:00

fin : 2026-08-19 15:45:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26

Pour comprendre l’essentiel de cette église romane construite dès 1120 pour accueillir les pèlerins autour des reliques de Lazare. .

Parvis chanoine Denis Grivot Espace Gislebertus Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 54 21 60 musees.patrimoine@autun.com

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English : L’essentiel de la cathédrale Saint-Lazare en 45 minutes

L’événement L’essentiel de la cathédrale Saint-Lazare en 45 minutes Autun a été mis à jour le 2026-03-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)