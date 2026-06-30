Soirée Gipsy Les Estivales d’Autun Place du Champ-de-Mars Autun

Informations pratiques

Autun

Soirée Gipsy Les Estivales d’Autun

Place du Champ-de-Mars Kiosque Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Guitares flamboyantes, danses flamenco et rythmes gipsy seront au rendez-vous pour une soirée festive et conviviale.

La soirée se poursuivra avec une animation DJ. .

Place du Champ-de-Mars Kiosque Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Soirée Gipsy Les Estivales d’Autun

L’événement Soirée Gipsy Les Estivales d’Autun Autun a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II