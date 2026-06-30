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AGENDA · Autun

Soirée Gipsy Les Estivales d’Autun Place du Champ-de-Mars Autun

samedi 15 août 2026 · Place du Champ-de-Mars · Autun

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place du Champ-de-Mars
Adresse
Kiosque
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Autun

Soirée Gipsy Les Estivales d’Autun

Place du Champ-de-Mars Kiosque Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Guitares flamboyantes, danses flamenco et rythmes gipsy seront au rendez-vous pour une soirée festive et conviviale.
La soirée se poursuivra avec une animation DJ.   .

Place du Champ-de-Mars Kiosque Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Soirée Gipsy Les Estivales d’Autun

L’événement Soirée Gipsy Les Estivales d’Autun Autun a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

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