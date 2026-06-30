Soirée Gipsy Les Estivales d’Autun Place du Champ-de-Mars Autun
samedi 15 août 2026 · Place du Champ-de-Mars · Autun
Informations pratiques
Autun
Soirée Gipsy Les Estivales d’Autun
Place du Champ-de-Mars Kiosque Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Guitares flamboyantes, danses flamenco et rythmes gipsy seront au rendez-vous pour une soirée festive et conviviale.
La soirée se poursuivra avec une animation DJ. .
Place du Champ-de-Mars Kiosque Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Soirée Gipsy Les Estivales d’Autun
L’événement Soirée Gipsy Les Estivales d’Autun Autun a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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