Rallye de la châtaigne 2026 Parc des expositions de l’Eduen Autun
Rallye de la châtaigne 2026 Parc des expositions de l’Eduen Autun vendredi 21 août 2026.
Autun
Rallye de la châtaigne 2026
Parc des expositions de l’Eduen 1 Avenue André Frénaud Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-21
Le Rallye de la Châtaigne vous permettra de découvrir le monde du rallye lors d’une étape du championnat national.
Le Rallye d’Autun Sud-Morvan représente 8 épreuves spéciales pour un parcours total d’environ 150 Km.
Le grand public pourra venir rencontrer les équipages au Parc des Expositions l’Eduen (parc assistance, podium Arrivée/Départ) et profiter de la restauration et buvette sur place.
Les voitures historiques seront exposées au théâtre gallo-romain (moderne, VHC / VHRS) et un regroupement / reclassement au Champs de Mars à Autun.
Déroulement 1 boucle de 2 spéciales le vendredi et 2 boucles de 3 spéciales le samedi. .
Parc des expositions de l’Eduen 1 Avenue André Frénaud Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 83 57 47 contact@asamorvan.com
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English : Rallye de la châtaigne 2026
L’événement Rallye de la châtaigne 2026 Autun a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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