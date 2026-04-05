Rallye de la châtaigne 2026 Parc des expositions de l’Eduen Autun vendredi 21 août 2026.

Autun

Rallye de la châtaigne 2026

Parc des expositions de l’Eduen 1 Avenue André Frénaud Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21

Le Rallye de la Châtaigne vous permettra de découvrir le monde du rallye lors d’une étape du championnat national.

Le Rallye d’Autun Sud-Morvan représente 8 épreuves spéciales pour un parcours total d’environ 150 Km.

Le grand public pourra venir rencontrer les équipages au Parc des Expositions l’Eduen (parc assistance, podium Arrivée/Départ) et profiter de la restauration et buvette sur place.

Les voitures historiques seront exposées au théâtre gallo-romain (moderne, VHC / VHRS) et un regroupement / reclassement au Champs de Mars à Autun.

Déroulement 1 boucle de 2 spéciales le vendredi et 2 boucles de 3 spéciales le samedi. .

Parc des expositions de l’Eduen 1 Avenue André Frénaud Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 83 57 47 contact@asamorvan.com

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English : Rallye de la châtaigne 2026

L’événement Rallye de la châtaigne 2026 Autun a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II