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Rallye de la châtaigne 2026 Parc des expositions de l’Eduen Autun

Rallye de la châtaigne 2026 Parc des expositions de l’Eduen Autun vendredi 21 août 2026.

Lieu
Parc des expositions de l'Eduen
Adresse
1 Avenue André Frénaud
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Tarif
Gratuit Gratuit

Autun

Rallye de la châtaigne 2026

Parc des expositions de l’Eduen 1 Avenue André Frénaud Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-21

Le Rallye de la Châtaigne vous permettra de découvrir le monde du rallye lors d’une étape du championnat national.
Le Rallye d’Autun Sud-Morvan représente 8 épreuves spéciales pour un parcours total d’environ 150 Km.
Le grand public pourra venir rencontrer les équipages au Parc des Expositions l’Eduen (parc assistance, podium Arrivée/Départ) et profiter de la restauration et buvette sur place.
Les voitures historiques seront exposées au théâtre gallo-romain (moderne, VHC / VHRS) et un regroupement / reclassement au Champs de Mars à Autun.
Déroulement 1 boucle de 2 spéciales le vendredi et 2 boucles de 3 spéciales le samedi.   .

Parc des expositions de l’Eduen 1 Avenue André Frénaud Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 83 57 47  contact@asamorvan.com

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English : Rallye de la châtaigne 2026

L’événement Rallye de la châtaigne 2026 Autun a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

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