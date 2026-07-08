Brunch Estival Place du Champ-de-Mars Autun

Informations pratiques

Autun

Brunch Estival

Place du Champ-de-Mars Devant la Mairie Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 15:00:00

Date(s) :

2026-08-15

La Ville d’Autun, en partenariat avec Biscrocamp, proposera deux grands rendez-vous placés sous le signe de la convivialité, de la musique et de la gourmandise les brunchs estivaux street food.

Autunois et touristes sont invités à se retrouver sur le parvis de l’hôtel de ville, place du Champ de Mars, pour profiter d’une formule originale mêlant restauration de rue, animations musicales et ambiance estivale.

Un rendez-vous gourmand au cœur de la ville !

Pour l’occasion, la place du Champ de Mars prendra des airs de village gourmand avec la présence de plusieurs food trucks proposant une large variété de spécialités du monde à déguster sur place. Croquettes frites de Belgique, boissons chaudes et pâtisseries de coffee shop, saveurs asiatiques, burger bourguignon, galette bretonne et saucisse, barbecue et nachos avec mix grill, bar… Il y en aura pour tous les goûts !

Entre amis, en famille ou simplement pour profiter d’un moment de détente en centre-ville, chacun pourra composer son brunch selon ses envies et découvrir les saveurs proposées par les différents restaurateurs présents.

L’objectif est simple offrir un moment de partage et de convivialité dans un cadre agréable, au pied de l’hôtel de ville.

Au-delà de la gastronomie, ces brunchs estivaux se veulent également de véritables moments de vie et d’animation pour le centre-ville d’Autun.

Une ambiance musicale accompagnera les festivités tout au long de l’animation grâce à un DJ set qui rythmera les échanges et les dégustations. Une buvette à l’ancienne complétera l’offre pour permettre aux visiteurs de profiter pleinement de l’événement.

Danser, discuter, prendre le temps de se retrouver ou simplement savourer un repas en plein air chacun pourra vivre l’événement à son rythme. .

Place du Champ-de-Mars Devant la Mairie Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 00 dce@autun.com

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English : Brunch Estival

L’événement Brunch Estival Autun a été mis à jour le 2026-07-01 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II