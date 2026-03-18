Balade entre pierres et eaux Parvis chanoine Grivot Autun

Balade entre pierres et eaux

Parvis chanoine Grivot Espace Gislebertus Autun Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:30:00

fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Cette balade à la fraîcheur du ruisseau des moulins propose un panorama sur la ville antique et médiévale.

Votre guide vous conduira de la poterne de Breuil aux pieds de la célèbre pierre de Couhard.

Vous découvrirez comment les romains ont aménagé la montagne pour conduire l’eau en ville.

RDV devant la fontaine de la cathédrale Saint-Lazare. .

Parvis chanoine Grivot Espace Gislebertus Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 54 21 60 musees.patrimoine@autun.com

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English : Balade entre pierres et eaux

L’événement Balade entre pierres et eaux Autun a été mis à jour le 2026-03-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)