Journées Romaines 2026 Théâtre antique Autun
Journées Romaines 2026 Théâtre antique Autun samedi 1 août 2026.
Autun
Journées Romaines 2026
Théâtre antique Avenue du 2ème Dragons Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
L’association Human-Hist Légion VIII Augusta vous invite à plonger au cœur de l’histoire antique d’Augustodunum, l’ancienne cité
gallo-romaine.
Au cours d’un événement mêlant reconstitution historique, démonstrations, ateliers et animations ; petits et grands découvriront la civilisation gallo-romaine à travers une approche ludique et didactique.
De la présentation d’une véritable caupona (taverne romaine) en passant par l’exploration du camp des légionnaires, venez assister aux combats des gladiateurs, aux démonstrations des celtes et à la grande parade des légions romaines.
Les Journées romaines d’Autun représentent depuis plus de 10 ans un rendez-vous incontournable de l’été, entre Histoire et découverte ! .
Théâtre antique Avenue du 2ème Dragons Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Journées Romaines 2026
L’événement Journées Romaines 2026 Autun a été mis à jour le 2026-06-08 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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