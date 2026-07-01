BRADERIE DES COMMERCANTS Place du Champ-de-Mars Autun
mercredi 22 juillet 2026 · Place du Champ-de-Mars · Autun
Informations pratiques
Autun
BRADERIE DES COMMERCANTS
Place du Champ-de-Mars Commerces du centre-ville Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-25 19:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Venez profitez de la Braderie des Commerçants et faites le plein de bonnes affaires !
C’est le moment idéal pour vous faire plaisir tout en soutenant les commerces de proximité. Venez flâner, découvrir les nouveautés et profiter d’une ambiance conviviale au cœur de votre ville. .
Place du Champ-de-Mars Commerces du centre-ville Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 30 72 guilde-jcachart@gmail.com
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English : BRADERIE DES COMMERCANTS
L’événement BRADERIE DES COMMERCANTS Autun a été mis à jour le 2026-07-16 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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