UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Autun

BRADERIE DES COMMERCANTS Place du Champ-de-Mars Autun

mercredi 22 juillet 2026 · Place du Champ-de-Mars · Autun

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place du Champ-de-Mars
Adresse
Commerces du centre-ville
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Autun

BRADERIE DES COMMERCANTS

Place du Champ-de-Mars Commerces du centre-ville Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Venez profitez de la Braderie des Commerçants et faites le plein de bonnes affaires !

C’est le moment idéal pour vous faire plaisir tout en soutenant les commerces de proximité. Venez flâner, découvrir les nouveautés et profiter d’une ambiance conviviale au cœur de votre ville.   .

Place du Champ-de-Mars Commerces du centre-ville Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 30 72  guilde-jcachart@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BRADERIE DES COMMERCANTS

L’événement BRADERIE DES COMMERCANTS Autun a été mis à jour le 2026-07-16 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

À voir aussi à Autun (Saône-et-Loire)