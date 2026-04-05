Arts de la Rue Agrippine de la cie Acidu Place du champs de Mars Autun
Arts de la Rue Agrippine de la cie Acidu Place du champs de Mars Autun samedi 1 août 2026.
Autun
Arts de la Rue Agrippine de la cie Acidu
Place du champs de Mars Devant le théâtre munucipale Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Trois spectacles gratuits sont proposés cet été dans différents quartiers de la ville.
Des épopées déambulatoires tragiques, décalées ou spectaculaires… mais surtout comique !
Retrouvez le programme détaillé prochainement. .
Place du champs de Mars Devant le théâtre munucipale Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Arts de la Rue Agrippine de la cie Acidu
L’événement Arts de la Rue Agrippine de la cie Acidu Autun a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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