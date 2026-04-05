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Arts de la Rue Agrippine de la cie Acidu Place du champs de Mars Autun

Arts de la Rue Agrippine de la cie Acidu Place du champs de Mars Autun samedi 1 août 2026.

Lieu
Place du champs de Mars
Adresse
Devant le théâtre munucipale
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Autun

Arts de la Rue Agrippine de la cie Acidu

Place du champs de Mars Devant le théâtre munucipale Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Trois spectacles gratuits sont proposés cet été dans différents quartiers de la ville.
Des épopées déambulatoires tragiques, décalées ou spectaculaires… mais surtout comique !

Retrouvez le programme détaillé prochainement.   .

Place du champs de Mars Devant le théâtre munucipale Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Arts de la Rue Agrippine de la cie Acidu

L’événement Arts de la Rue Agrippine de la cie Acidu Autun a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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