Brocante des 5 Cantons Anglet
dimanche 11 octobre 2026 · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Brocante des 5 Cantons
Place du Général Leclerc Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
La brocante des Cinq Cantons propose un large choix d’objets et de mobilier décoratifs et de charme.
Déballage de brocante et d’antiquités tableaux, livres anciens et vieux papiers, argenterie, art de la table, bibelots, céramiques, mobilier industriel, design XXème, lustres et luminaires, tapis, linge de maison, mercerie ancienne, vêtements et accessoires de mode vintage… .
Place du Général Leclerc Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 01 72 25 contact@agora-evenements.fr
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English : Brocante des 5 Cantons
L’événement Brocante des 5 Cantons Anglet a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Anglet
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