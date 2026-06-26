Feu d’artifice de la Fête nationale et karaoké géant Plage des Sables d’Or Anglet
lundi 13 juillet 2026 · Plage des Sables d'Or · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Feu d’artifice de la Fête nationale et karaoké géant
Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez partager une soirée unique placée sous le signe de la chanson et de la pyrotechnie, qui rassemble petits et grands dans une ambiance festive.
Prenez le micro aux côtés de DJ Philippe Casi et faites chanter les Sables d’Or et l’Esplanade des Gascons lors d’un karaoké géant ouvert à tous.
À 23h, laissez-vous émerveiller par le traditionnel feu d’artifice de la Fête nationale, qui illuminera le ciel de la Chambre d’Amour pour clôturer cette belle soirée d’été. .
Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com
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English : Feu d’artifice de la Fête nationale et karaoké géant
L’événement Feu d’artifice de la Fête nationale et karaoké géant Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet
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