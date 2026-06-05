Concert du Chœur Ananda Jubilate Deo Rue Amédée Dufourg Anglet
Concert du Chœur Ananda Jubilate Deo Rue Amédée Dufourg Anglet vendredi 10 juillet 2026.
Anglet
Concert du Chœur Ananda Jubilate Deo
Rue Amédée Dufourg Eglise Saint-Léon Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Pour son concert de l’été le Chœur Ananda vous propose une œuvre moderne et très originale chantée en latin, hébreu, arabe, mandarin, espagnol et zoulou.
Jubilate Deo, omnis terra ! Acclamez Dieu, terre entière !
Créée par le compositeur américain Dan Forrest, basée sur un psaume de l’ancienne liturgie anglicane, cette œuvre pleine de liesse a été jouée pour la première fois en 2016.
Venez partager avec nous cet hymne universel à la Joie, traversé par un large éventail d’influences musicales et multiculturelles.
– Direction Agnès Denneulin
– Solistes
– Piano et percussions .
Rue Amédée Dufourg Eglise Saint-Léon Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 83 35 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert du Chœur Ananda Jubilate Deo
L’événement Concert du Chœur Ananda Jubilate Deo Anglet a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Anglet
À voir aussi à Anglet (Pyrénées-Atlantiques)
- Exposition Découverte du Gouf de Capbreton Maison de l’Environnement Anglet 10 juin 2026
- Marché de Quintaou Esplanade Quintaou Anglet 11 juin 2026
- Ledeunff Écuries de Baroja Anglet 11 juin 2026
- Diffusion du film documentaire Le Gouf, un trésor de biodiversité Maison de l’Environnement Anglet 11 juin 2026
- LEcture CLUB ADO Maison pour tous Espace Jeunes Anglet 12 juin 2026