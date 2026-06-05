Concert du Chœur Ananda Jubilate Deo Rue Amédée Dufourg Anglet

Anglet

Concert du Chœur Ananda Jubilate Deo

Rue Amédée Dufourg Eglise Saint-Léon Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Pour son concert de l’été le Chœur Ananda vous propose une œuvre moderne et très originale chantée en latin, hébreu, arabe, mandarin, espagnol et zoulou.

Jubilate Deo, omnis terra ! Acclamez Dieu, terre entière !

Créée par le compositeur américain Dan Forrest, basée sur un psaume de l’ancienne liturgie anglicane, cette œuvre pleine de liesse a été jouée pour la première fois en 2016.

Venez partager avec nous cet hymne universel à la Joie, traversé par un large éventail d’influences musicales et multiculturelles.

– Direction Agnès Denneulin

– Solistes

– Piano et percussions .

Rue Amédée Dufourg Eglise Saint-Léon Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 83 35 14

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English : Concert du Chœur Ananda Jubilate Deo

L’événement Concert du Chœur Ananda Jubilate Deo Anglet a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Anglet