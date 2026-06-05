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Concert du Chœur Ananda Jubilate Deo Rue Amédée Dufourg Anglet

Concert du Chœur Ananda Jubilate Deo Rue Amédée Dufourg Anglet

Concert du Chœur Ananda Jubilate Deo Rue Amédée Dufourg Anglet vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Rue Amédée Dufourg

Adresse : Eglise Saint-Léon

Ville : 64600 Anglet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Anglet

Concert du Chœur Ananda Jubilate Deo

Rue Amédée Dufourg Eglise Saint-Léon Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Pour son concert de l’été le Chœur Ananda vous propose une œuvre moderne et très originale chantée en latin, hébreu, arabe, mandarin, espagnol et zoulou.
Jubilate Deo, omnis terra ! Acclamez Dieu, terre entière !

Créée par le compositeur américain Dan Forrest, basée sur un psaume de l’ancienne liturgie anglicane, cette œuvre pleine de liesse a été jouée pour la première fois en 2016.
Venez partager avec nous cet hymne universel à la Joie, traversé par un large éventail d’influences musicales et multiculturelles.

– Direction Agnès Denneulin
– Solistes
– Piano et percussions   .

Rue Amédée Dufourg Eglise Saint-Léon Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 83 35 14 

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English : Concert du Chœur Ananda Jubilate Deo

L’événement Concert du Chœur Ananda Jubilate Deo Anglet a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Anglet

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