Brocante des 5 routes Parnac
Brocante des 5 routes Parnac samedi 15 août 2026.
Parnac
Brocante des 5 routes
Les Cinq Routes Parnac Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Brocante, vide-grenier toute la journée.
Brocante, vide-grenier réservé aux particuliers avec buvette et petite restauration sur place. .
Les Cinq Routes Parnac 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 02 37 16
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English :
Flea market, garage sale all day.
L’événement Brocante des 5 routes Parnac a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne