Parnac

Brocante des 5 routes

Les Cinq Routes Parnac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 06:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Brocante, vide-grenier toute la journée.

Brocante, vide-grenier réservé aux particuliers avec buvette et petite restauration sur place. .

Les Cinq Routes Parnac 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 02 37 16

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English :

Flea market, garage sale all day.

L’événement Brocante des 5 routes Parnac a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne