Informations pratiques

Parnac

Marché gourmand de Parnac

Place Henri Mercadier Parnac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Le collectif d’associations Parnacoises organisent une soirée placée sous le signe de la gourmandise, de la convivialité et de la musique !

Venez découvrir et déguster les produits de nos producteurs locaux dans une ambiance chaleureuse et festive.

La soirée sera animée par Dub et Dajoe, qui vous feront voyager au rythme des musiques du monde.

En famille, entre amis ou entre voisins, venez partager un agréable moment autour de bons produits et de belles rencontres !

Le collectif d’associations Parnacoises organisent une soirée placée sous le signe de la gourmandise, de la convivialité et de la musique !

Venez découvrir et déguster les produits de nos producteurs locaux dans une ambiance chaleureuse et festive.

La soirée sera animée par Dub et Dajoe, qui vous feront voyager au rythme des musiques du monde.

En famille, entre amis ou entre voisins, venez partager un agréable moment autour de bons produits et de belles rencontres !

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Place Henri Mercadier Parnac 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 12 94

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English :

A group of Parnac-based organizations is hosting an evening filled with delicious food, good company, and music!

Come discover and sample products from our local producers in a warm and festive atmosphere.

The evening will be hosted by Dub and Dajoe, who will take you on a journey to the rhythms of world music.

Whether with family, friends, or neighbors, come share a pleasant time enjoying great products and wonderful encounters!

L’événement Marché gourmand de Parnac Parnac a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Cahors Vallée du Lot