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Brocante des enfants Château-sur-Epte

Brocante des enfants Château-sur-Epte dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 27420 Château-sur-Epte

Département : Eure

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Château-sur-Epte

Brocante des enfants

Salle des fêtes Château-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Venez chiner et faire plaisir.
Restauration et buvette sur place.   .

Salle des fêtes Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 7 75 74 91 18  chateauenfete@gmail.com

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English : Brocante des enfants

L’événement Brocante des enfants Château-sur-Epte a été mis à jour le 2026-04-20 par Vexin Normand Tourisme

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