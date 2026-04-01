Château-sur-Epte

Brocante des enfants

Salle des fêtes Château-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Venez chiner et faire plaisir.

Restauration et buvette sur place. .

Salle des fêtes Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 7 75 74 91 18 chateauenfete@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante des enfants

L’événement Brocante des enfants Château-sur-Epte a été mis à jour le 2026-04-20 par Vexin Normand Tourisme