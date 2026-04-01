Brocante des enfants Château-sur-Epte
Brocante des enfants Château-sur-Epte dimanche 26 avril 2026.
Château-sur-Epte
Brocante des enfants
Salle des fêtes Château-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Venez chiner et faire plaisir.
Restauration et buvette sur place. .
Salle des fêtes Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 7 75 74 91 18 chateauenfete@gmail.com
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English : Brocante des enfants
L’événement Brocante des enfants Château-sur-Epte a été mis à jour le 2026-04-20 par Vexin Normand Tourisme