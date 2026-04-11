Pierres en Lumières Châteauneuf-sur-Epte mis en lumière Château-sur-Epte
Pierres en Lumières Châteauneuf-sur-Epte mis en lumière Château-sur-Epte dimanche 31 mai 2026.
Château-sur-Epte
Pierres en Lumières Châteauneuf-sur-Epte mis en lumière
4 Chemin des Gardes Château-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 22:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Visite du site et mini concert avec les bénévoles musiciens. .
4 Chemin des Gardes Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 6 82 45 17 82 heritage.historique@gmail.com
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English : Pierres en Lumières Châteauneuf-sur-Epte mis en lumière
L’événement Pierres en Lumières Châteauneuf-sur-Epte mis en lumière Château-sur-Epte a été mis à jour le 2026-04-11 par Vexin Normand Tourisme
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