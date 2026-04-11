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Pierres en Lumières Châteauneuf-sur-Epte mis en lumière Château-sur-Epte

Pierres en Lumières Châteauneuf-sur-Epte mis en lumière Château-sur-Epte dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 4 Chemin des Gardes

Ville : 27420 Château-sur-Epte

Département : Eure

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Château-sur-Epte

Pierres en Lumières Châteauneuf-sur-Epte mis en lumière

4 Chemin des Gardes Château-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 22:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Visite du site et mini concert avec les bénévoles musiciens.   .

4 Chemin des Gardes Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 6 82 45 17 82  heritage.historique@gmail.com

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English : Pierres en Lumières Châteauneuf-sur-Epte mis en lumière

L’événement Pierres en Lumières Châteauneuf-sur-Epte mis en lumière Château-sur-Epte a été mis à jour le 2026-04-11 par Vexin Normand Tourisme

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