Château-sur-Epte

Visite guidée de Châteauneuf-sur-Epte

4 Chemin des Gardes Château-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Une visite guidée exceptionnelle pour découvrir l’histoire de ce château médiéval, site historique majeur de la vallée de l’Epte, qui surplombe le village et ses alentours. Châteauneuf sur Epte est une forteresse restaurée par l’association Héritage Historique dont les bénévoles vous conteront l’histoire et les secrets ! .

4 Chemin des Gardes Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63 info.tourisme@ccvexin-normand.fr

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English : Visite guidée de Châteauneuf-sur-Epte

L’événement Visite guidée de Châteauneuf-sur-Epte Château-sur-Epte a été mis à jour le 2026-05-14 par Vexin Normand Tourisme