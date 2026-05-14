Visite guidée de Châteauneuf-sur-Epte Château-sur-Epte
Visite guidée de Châteauneuf-sur-Epte Château-sur-Epte samedi 20 juin 2026.
Château-sur-Epte
Visite guidée de Châteauneuf-sur-Epte
4 Chemin des Gardes Château-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 16:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Une visite guidée exceptionnelle pour découvrir l’histoire de ce château médiéval, site historique majeur de la vallée de l’Epte, qui surplombe le village et ses alentours. Châteauneuf sur Epte est une forteresse restaurée par l’association Héritage Historique dont les bénévoles vous conteront l’histoire et les secrets ! .
4 Chemin des Gardes Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63 info.tourisme@ccvexin-normand.fr
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English : Visite guidée de Châteauneuf-sur-Epte
L’événement Visite guidée de Châteauneuf-sur-Epte Château-sur-Epte a été mis à jour le 2026-05-14 par Vexin Normand Tourisme