Château-sur-Epte

Marché nocturne guinguette

1 Route de Paris Château-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Venez profiter d’une soirée conviviale et festive

– Ambiance guinguette,

– Animations musicales,

– 20 artisans et commerçants,

– Jeux pour enfants,

– Bar et restauration sur place.

Une belle occasion de se retrouver entre amis ou en famille dans une ambiance chaleureuse et estivale. .

1 Route de Paris Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 7 75 74 91 18 chateauenfete@gmail.com

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English : Marché nocturne guinguette

L’événement Marché nocturne guinguette Château-sur-Epte a été mis à jour le 2026-06-06 par Vexin Normand Tourisme