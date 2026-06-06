Marché nocturne guinguette Château-sur-Epte
Marché nocturne guinguette Château-sur-Epte samedi 29 août 2026.
Château-sur-Epte
Marché nocturne guinguette
1 Route de Paris Château-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Venez profiter d’une soirée conviviale et festive
– Ambiance guinguette,
– Animations musicales,
– 20 artisans et commerçants,
– Jeux pour enfants,
– Bar et restauration sur place.
Une belle occasion de se retrouver entre amis ou en famille dans une ambiance chaleureuse et estivale. .
1 Route de Paris Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 7 75 74 91 18 chateauenfete@gmail.com
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English : Marché nocturne guinguette
L’événement Marché nocturne guinguette Château-sur-Epte a été mis à jour le 2026-06-06 par Vexin Normand Tourisme