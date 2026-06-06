Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché nocturne guinguette Château-sur-Epte

Marché nocturne guinguette Château-sur-Epte samedi 29 août 2026.

Adresse : 1 Route de Paris

Ville : 27420 Château-sur-Epte

Département : Eure

Début : samedi 29 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Château-sur-Epte

Marché nocturne guinguette

1 Route de Paris Château-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Venez profiter d’une soirée conviviale et festive
– Ambiance guinguette,
– Animations musicales,
– 20 artisans et commerçants,
– Jeux pour enfants,
– Bar et restauration sur place.

Une belle occasion de se retrouver entre amis ou en famille dans une ambiance chaleureuse et estivale.   .

1 Route de Paris Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 7 75 74 91 18  chateauenfete@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché nocturne guinguette

L’événement Marché nocturne guinguette Château-sur-Epte a été mis à jour le 2026-06-06 par Vexin Normand Tourisme

À voir aussi à Château-sur-Epte (Eure)