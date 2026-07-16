Visite guidée : la Papeterie de l’Epte en image, l’ancienne Villa Hervé, Manoir Héraut du Lys, Château-sur-Epte

Informations pratiques

Visite guidée : la Papeterie de l’Epte en image, l’ancienne Villa Hervé Samedi 19 septembre, 10h00 Manoir Héraut du Lys Eure

6 pers. max par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Visite de l’ancienne Villa Hervé

Aux origines de La Papeterie de l’Epte, présente dès la fin du XIXème siècle et jusqu’aux années 1970, la famille Hervé, originaire de la Mayenne, qui s’installe à l’entrée de la Normandie entre Saint Clair sur Epte (Ile de France) et l’autre rive de l’Epte, Les Bordeaux de Saint Clair (Commune de Château sur Epte) en Normandie. Dans le courant des années 1880, est construite la « Villa Hervé » sur le territoire de la commune des Bordeaux de Saint Clair: un hôtel particulier en pierre de taille. Le bâtisseur, Clément-César Hervé, sera le maire de la commune pendant 44 ans; son fils et ses arrières petits-fils, ses successeurs dirigeants de l’usine installée sur les bords de l’Epte en face de Saint Clair sur Epte.

Le manoir Héraut du Lys aujour’hui

L’hôtel particulier, aujourd’hui rebaptisé « Manoir Héraut du Lys », vous reçoit pour sa visite du rez-de-chaussée (Hall, Salle à manger et salons) et une expoisition en extérieur de photographies retraçant l’épopée de cette famille d’industriels et de l’usine dite « Papeterie du Sentier Hervé & Fils ».

Manoir Héraut du Lys 27 rue de la Libération, 27420 Château-sur-Epte Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie 01 34 64 10 19 https://www.manoirherautdulys.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@manoirherautdulys.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 34 64 10 19 »}] Ancienne propriété d’une famille d’industriels, les Hervé, cet hôtel particulier de style Napoléon III est d’une conception néo-classique et conserve nombre d’éléments architecturaux et décoratifs de son époque d’élévation.

Avec cette ouverture exceptionnelle, vous apprendrez l’histoire de la famille Hervé, de la Papeterie de l’Epte dont elle fut fondatrice. Le bâtisseur de cet hôtel en pierres de taille fut maire de la commune pendant près d’un demi-siècle. Parking à proximité.

Visite de l’ancienne Villa Hervé

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