Visite guidée du site, Château, Château-sur-Epte

Informations pratiques

Visite guidée du site 19 et 20 septembre Château Eure

3€, gratuit <10 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites libres et guidées du site et de son histoire – La visite guidée de samedi 15h00 sera assurée par les archéologues de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) – Stands et jeux explicatifs sur l’Archéologie avec manupulation de mobiliers archéologiques

Château 4 chemin des gardes, 27420 Château-sur-Epte Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie 06 82 45 17 82 http://www.chateaunormand.fr https://www.facebook.com/ChateauSurEpte Place-forte de frontière presque millénaire qu’une association restaure depuis plus de 10 ans parkings le long des chemins entourant le château

Visites libres et guidées du site et de son histoire – La visite guidée de samedi 15h00 sera assurée par les archéologues de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) – et…

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