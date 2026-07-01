Conférence : les découvertes archéologiques au Châteauneuf-sur-Epte, Château, Château-sur-Epte

Informations pratiques

Conférence : les découvertes archéologiques au Châteauneuf-sur-Epte Samedi 19 septembre, 15h00 Château Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Suite aux fouilles réalisées par l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) en octobre 2025 et avril 2026, les archéologues Bénédicte Guillot et Jérémy Leclerc partageront leurs découvertes et l’éclairage que celles-ci ont sur l’histoire du château. Une visite guidée suivra cette conférence

Château 4 chemin des gardes, 27420 Château-sur-Epte Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie 06 82 45 17 82 http://www.chateaunormand.fr https://www.facebook.com/ChateauSurEpte Place-forte de frontière presque millénaire qu’une association restaure depuis plus de 10 ans parkings le long des chemins entourant le château

Suite aux fouilles réalisées par l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) en octobre 2025 et avril 2026, les archéologues Bénédicte Guillot et Jérémy Leclerc partageront…

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