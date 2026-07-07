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AGENDA · Château-sur-Epte

Concours de pétanque 4ème édition Château-sur-Epte

dimanche 30 août 2026 · Château-sur-Epte

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Parc de la Mairie
Ville
27420 Château-sur-Epte
Département
Eure
Tarif

Château-sur-Epte

Concours de pétanque 4ème édition

Parc de la Mairie Château-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:30:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Le concours de pétanque se fait en doublette sur la journée.
Lots pour tous les participants.
Restauration sur place avec barbecue.   .

Parc de la Mairie Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 7 75 74 91 18  chateauenfete@gmail.com

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English : Concours de pétanque 4ème édition

L’événement Concours de pétanque 4ème édition Château-sur-Epte a été mis à jour le 2026-07-07 par Vexin Normand Tourisme

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