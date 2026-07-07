Concours de pétanque 4ème édition Château-sur-Epte
dimanche 30 août 2026 · Château-sur-Epte
Informations pratiques
Château-sur-Epte
Concours de pétanque 4ème édition
Parc de la Mairie Château-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Le concours de pétanque se fait en doublette sur la journée.
Lots pour tous les participants.
Restauration sur place avec barbecue. .
Parc de la Mairie Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 7 75 74 91 18 chateauenfete@gmail.com
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English : Concours de pétanque 4ème édition
L’événement Concours de pétanque 4ème édition Château-sur-Epte a été mis à jour le 2026-07-07 par Vexin Normand Tourisme
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