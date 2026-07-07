Informations pratiques

Château-sur-Epte

Concours de pétanque 4ème édition

Parc de la Mairie Château-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Le concours de pétanque se fait en doublette sur la journée.

Lots pour tous les participants.

Restauration sur place avec barbecue. .

Parc de la Mairie Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 7 75 74 91 18 chateauenfete@gmail.com

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English : Concours de pétanque 4ème édition

L’événement Concours de pétanque 4ème édition Château-sur-Epte a été mis à jour le 2026-07-07 par Vexin Normand Tourisme