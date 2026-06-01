Château-sur-Epte

Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand

4 Chemin des Gardes Château-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-07-19 2026-08-16 2026-09-20 2026-10-18

Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand est une expérience privilégiée pour découvrir à votre rythme, un dimanche par mois, de juin à octobre, les trésors du patrimoine du territoire de la Communauté de communes du Vexin Normand.

Patrimoine bâti, religieux ou historique révèlent souvent des trésors architecturaux, méconnus ou insoupçonnés. Rarement ouverts ou public, ces lieux chargés d’histoire vous ouvrent exceptionnellement leurs portes.

Déjà existant du temps de Guillaume le Conquérant, le site est fortifié en 1097 par son fils, Guillaume Le Roux pour renforcer la frontière de l’Epte. Ce château fut l’un des principaux gardiens de la frontière entre le duché de Normandie et le Royaume de France. Il est massivement renforcé au XIIème siècle avant que son rôle décline avec la mort de Richard Cœur de Lion.

Détruit au XVIème siècle lors des guerres de religion, il est ensuite transformé en exploitation agricole sous l’Ancien Régime et comprend une motte castrale escarpée surmontée d’un donjon de pierre entouré de sa chemise, une cour noble reliée à la motte et défendue par une courtine flanquée à l’est et à l’ouest de plusieurs tours fortifiées, un ancien pont-levis, et, dans la basse-cour, une grange monumentale, un logis du XVème siècle et un colombier. Fondation du Patrimoine .

4 Chemin des Gardes Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 1 34 67 60 18 mairie.chateausurepte.27@wanadoo.fr

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English : Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand

L’événement Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand Château-sur-Epte a été mis à jour le 2026-06-03 par Vexin Normand Tourisme