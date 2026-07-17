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AGENDA · Gréez-sur-Roc

Brocante des grands champs Gréez sur Roc Gréez-sur-Roc

dimanche 2 août 2026 · Gréez-sur-Roc

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Rue Laurent-Boutroue
Ville
72320 Gréez-sur-Roc
Département
Sarthe
Tarif

Gréez-sur-Roc

Brocante des grands champs Gréez sur Roc

Rue Laurent-Boutroue Gréez-sur-Roc Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Emplacement à 1 euro le mètre
Ouverture aux exposants à partir de 6 h
Marché de producteurs
Pas de réservation
Restauration et buvette sur place   .

Rue Laurent-Boutroue Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 69 25 56 04 

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English :

L’événement Brocante des grands champs Gréez sur Roc Gréez-sur-Roc a été mis à jour le 2026-07-17 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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