AGENDA · Gréez-sur-Roc
Brocante des grands champs Gréez sur Roc Gréez-sur-Roc
dimanche 2 août 2026 · Gréez-sur-Roc
Informations pratiques
Gréez-sur-Roc
Brocante des grands champs Gréez sur Roc
Rue Laurent-Boutroue Gréez-sur-Roc Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Emplacement à 1 euro le mètre
Ouverture aux exposants à partir de 6 h
Marché de producteurs
Pas de réservation
Restauration et buvette sur place .
Rue Laurent-Boutroue Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 69 25 56 04
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English :
L’événement Brocante des grands champs Gréez sur Roc Gréez-sur-Roc a été mis à jour le 2026-07-17 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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