Brocante des pompiers Pierrefitte-sur-Aire
Brocante des pompiers Pierrefitte-sur-Aire dimanche 21 juin 2026.
Pierrefitte-sur-Aire
Brocante des pompiers
Pierrefitte-sur-Aire Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
Pierrefitte-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 6 86 99 15 09
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English :
On-site refreshments and catering
L’événement Brocante des pompiers Pierrefitte-sur-Aire a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE