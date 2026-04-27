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Brocante des pompiers Pierrefitte-sur-Aire

Brocante des pompiers Pierrefitte-sur-Aire dimanche 21 juin 2026.

Ville : 55260 Pierrefitte-sur-Aire

Département : Meuse

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 0 Gratuit

Pierrefitte-sur-Aire

Brocante des pompiers

Pierrefitte-sur-Aire Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Buvette et restauration sur placeTout public
0  .

Pierrefitte-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 6 86 99 15 09 

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English :

On-site refreshments and catering

L’événement Brocante des pompiers Pierrefitte-sur-Aire a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE

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