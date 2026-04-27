Pierrefitte-sur-Aire

Brocante des pompiers

Pierrefitte-sur-Aire Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

Pierrefitte-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 6 86 99 15 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On-site refreshments and catering

L’événement Brocante des pompiers Pierrefitte-sur-Aire a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE