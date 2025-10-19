Théâtre Le sonneur à ventre jaune

Pierrefitte-sur-Aire Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 
Début : Mardi Mardi 2026-06-16 20:00:00
fin : 2026-06-16

Début : Mardi Mardi 2026-06-16 20:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Né d’une enquête menée dans les Ardennes, ce spectacle met en scène une galerie de personnages joyeusement interprétés par un comédien à l’énergie débordante !

Une petite communauté rurale emmenée par un groupe de scientifiques tente de sauver un crapaud minuscule le sonneur à ventre jaune qui se reproduit dans les ornières laissées par les engins forestiers. Le voici propulsé bien malgré lui au beau milieu des controverses humaines. Exploitants forestiers, conducteurs d’engins, agents de l’ONF, chasseurs, promeneurs et experts se penchent, perplexes, au-dessus de l’ornière… Tous doivent entreprendre une authentique révolution !Tout public

Pierrefitte-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47

English :

The result of an investigation carried out in the Ardennes, this show features a gallery of characters joyously interpreted by an actor with boundless energy!

A small rural community, led by a group of scientists, is trying to save a tiny toad: the yellow-bellied toad, which breeds in the ruts left by forestry machinery. In spite of itself, the toad is thrust into the midst of human controversy. Foresters, machine operators, ONF agents, hunters, walkers and experts are all bent over the rut, perplexed… All must undertake a genuine revolution!

German :

Dieses Stück, das aus einer Untersuchung in den Ardennen hervorgegangen ist, zeigt eine Galerie von Charakteren, die von einem Schauspieler mit überbordender Energie fröhlich dargestellt werden!

Eine kleine ländliche Gemeinde, die von einer Gruppe von Wissenschaftlern angeführt wird, versucht, eine winzige Kröte zu retten: die Gelbbauchunke, die sich in den von Forstmaschinen hinterlassenen Spurrillen fortpflanzt. Dabei gerät er unfreiwillig mitten in menschliche Kontroversen. Forstunternehmer, Maschinenführer, ONF-Mitarbeiter, Jäger, Wanderer und Experten beugen sich ratlos über die Spurrillen… Alle müssen eine echte Revolution starten!

Italiano :

Frutto di un’indagine condotta nelle Ardenne, questo spettacolo presenta una galleria di personaggi gioiosamente interpretati da un attore dall’energia sconfinata!

Una piccola comunità rurale guidata da un gruppo di scienziati cerca di salvare un piccolo rospo: il rospo dal ventre giallo, che si riproduce nei solchi lasciati dalle macchine forestali. Suo malgrado, il rospo si trova nel mezzo di una controversia umana. Forestali, operatori di macchine, agenti dell’ONF, cacciatori, escursionisti ed esperti guardano tutti con sconcerto a questo rospo… Tutti devono intraprendere una vera e propria rivoluzione!

Espanol :

Fruto de una investigación llevada a cabo en las Ardenas, este espectáculo presenta una galería de personajes alegremente interpretados por un actor ¡con una energía desbordante!

Una pequeña comunidad rural dirigida por un grupo de científicos intenta salvar a un diminuto sapo: el sapo de vientre amarillo, que se cría en los surcos dejados por la maquinaria forestal. A su pesar, el sapo se ve envuelto en una controversia humana. Silvicultores, maquinistas, agentes de la ONF, cazadores, senderistas y expertos contemplan perplejos el surco… Todos ellos deben emprender una auténtica revolución

