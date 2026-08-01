Informations pratiques

Balleroy-sur-Drôme

Brocante des Sapeurs-Pompiers

Stade municipal Balleroy-sur-Drôme Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 06:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Brocante organisée pour la 16ème année par les Sapeurs-Pompiers de Balleroy-sur-Drôme.

Brocante organisée pour la 16ème année par les Sapeurs-Pompiers de Balleroy-sur-Drôme. .

Stade municipal Balleroy-sur-Drôme 14490 Calvados Normandie +33 6 23 57 01 38 fmartin@sdis14.fr

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English : Brocante des Sapeurs-Pompiers

A car boot sale organised for the 16th year running by the Balleroy-sur-Drôme Fire Brigade.

L’événement Brocante des Sapeurs-Pompiers Balleroy-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Isigny-Omaha