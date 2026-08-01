Brocante des Sapeurs-Pompiers Balleroy-sur-Drôme
dimanche 30 août 2026 · Balleroy-sur-Drôme
Informations pratiques
Balleroy-sur-Drôme
Brocante des Sapeurs-Pompiers
Stade municipal Balleroy-sur-Drôme Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Brocante organisée pour la 16ème année par les Sapeurs-Pompiers de Balleroy-sur-Drôme.
Brocante organisée pour la 16ème année par les Sapeurs-Pompiers de Balleroy-sur-Drôme. .
Stade municipal Balleroy-sur-Drôme 14490 Calvados Normandie +33 6 23 57 01 38 fmartin@sdis14.fr
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English : Brocante des Sapeurs-Pompiers
A car boot sale organised for the 16th year running by the Balleroy-sur-Drôme Fire Brigade.
L’événement Brocante des Sapeurs-Pompiers Balleroy-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Isigny-Omaha
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