Informations pratiques

Balleroy-sur-Drôme

FESTIVAL LES PIEDS SUR TERRE

Le Bourg Balleroy-sur-Drôme Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 11:30:00

fin : 2026-09-13 23:59:00

Date(s) :

2026-09-11

Le festival Les pieds sur terre revient pour une 3ᵉ édition à Balleroy-sur-Drôme.

Le festival Les pieds sur terre revient pour une 3ᵉ édition à Balleroy-sur-Drôme.

Pendant trois jours, spectacles et concerts investissent un champ du village pour proposer une programmation artistique conviviale, accessible et intergénérationnelle.

Flâner, rêver, danser ici, la culture se vit simplement, dans une ambiance joyeuse et ouverte à tous !

Des spectacles pour petits et grands (théâtre, théâtre d’ombres et objets, théâtre musical et burlesque, chorale loufoque…) Des concerts pour tous les goûts (rock, grunge, groove, métal, pop folk…) Des animations et une fête foraine revisitée à découvrir absolument Des espaces détente, des jeux et une restauration locale et buvette. .

Le Bourg Balleroy-sur-Drôme 14490 Calvados Normandie +33 6 82 77 76 64 festival.lespiedssurterre@gmail.com

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English : FESTIVAL LES PIEDS SUR TERRE

The ‘Les pieds sur terre’ festival is back for its third edition in Balleroy-sur-Drôme.

L’événement FESTIVAL LES PIEDS SUR TERRE Balleroy-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Isigny-Omaha