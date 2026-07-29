Brocante Dinard
dimanche 2 août 2026 · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Brocante
Esplanade de la Halle Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Chaque premier dimanche du mois, près de 50 professionnels exposent lors des foires à la brocante de Dinard. Déballage-vente de meubles, vaisselles, linges et livres anciens… bijoux, bibelots et tableaux.
L’attribution des places commence à 08H30 pour les commerçants. Renseignements auprès du service des Droits de Place. .
Esplanade de la Halle Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 43 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Brocante Dinard a été mis à jour le 2026-07-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Dinard (Ille-et-Vilaine)
- Médiathèque l’Ourse Créer un storyboard Médiathèque l’Ourse Dinard 29 juillet 2026
- Visite guidée Saint-Enogat Terre d’artistes Office de Tourisme Dinard 29 juillet 2026
- Concours de châteaux de sable Promenade des Alliés Dinard 29 juillet 2026
- Concours du plus beau château de sable Promenade des Alliés Dinard 29 juillet 2026
- Visite guidée La Promenade du Clair de Lune Dinard 29 juillet 2026