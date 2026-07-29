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AGENDA · Dinard

Brocante Dinard

dimanche 2 août 2026 · Dinard

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Esplanade de la Halle
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Brocante

Esplanade de la Halle Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Chaque premier dimanche du mois, près de 50 professionnels exposent lors des foires à la brocante de Dinard. Déballage-vente de meubles, vaisselles, linges et livres anciens… bijoux, bibelots et tableaux.

L’attribution des places commence à 08H30 pour les commerçants. Renseignements auprès du service des Droits de Place.   .

Esplanade de la Halle Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 43 98 

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English :

L’événement Brocante Dinard a été mis à jour le 2026-07-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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