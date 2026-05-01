Doulcon

Brocante

Doulcon Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez chiner, dégoter les bonnes affaires et passer une belle journée autour du plan d’eau du Lac Vert. En parallèle, vous pourrez profiter des animations du Carnaval Vénitien organisé le même week-end. Des costumés défileront dans les allées.

Réservations et informations exposants par téléphone auprès du Snack-bar.Tout public

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Doulcon 55110 Meuse Grand Est +33 7 85 87 46 30

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English :

Come and find bargains and spend a wonderful day around the Lac Vert lake. At the same time, take part in the Venetian Carnival organized the same weekend. Costumes will parade down the aisles.

Reservations and exhibitor information by telephone from the Snack-bar.

L’événement Brocante Doulcon a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE