Brocante du 14 juillet Centre bourg, stade et annexe Hiersac

Brocante du 14 juillet

Centre bourg, stade et annexe 11 rue de la Charente Hiersac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 06:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

20ème édition de la brocante de Hiersac !

.

Centre bourg, stade et annexe 11 rue de la Charente Hiersac 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 11 55 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : July 14th flea market

20th edition of the Hiersac flea market!

L’événement Brocante du 14 juillet Hiersac a été mis à jour le 2026-01-28 par Destination Cognac