Marché de producteurs de pays Hiersac près du terrain de foot Hiersac

Hiersac

Marché de producteurs de pays Hiersac

près du terrain de foot Aire de jeux Hiersac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Le marché vous accueille pour rencontrer les agriculteurs charentais, regroupés pour transformer et vendre leur production. Avec possibilité de restauration sur place !

Pensez à apporter vos couverts, cabas et boîtes de conservation.

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près du terrain de foot Aire de jeux Hiersac 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 09 33 27

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English : Farmers’ market Hiersac

The market welcomes you to meet the farmers of the Charente region, grouped together to process and sell their produce. With the possibility of on-site catering!

Don’t forget to bring your cutlery, shopping bags and tins.

L’événement Marché de producteurs de pays Hiersac Hiersac a été mis à jour le 2026-04-17 par Destination Cognac