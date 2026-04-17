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Marché de producteurs de pays Hiersac près du terrain de foot Hiersac

Marché de producteurs de pays Hiersac près du terrain de foot Hiersac mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : près du terrain de foot

Adresse : Aire de jeux

Ville : 16290 Hiersac

Département : Charente

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Hiersac

Marché de producteurs de pays Hiersac

près du terrain de foot Aire de jeux Hiersac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Le marché vous accueille pour rencontrer les agriculteurs charentais, regroupés pour transformer et vendre leur production. Avec possibilité de restauration sur place !
Pensez à apporter vos couverts, cabas et boîtes de conservation.
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près du terrain de foot Aire de jeux Hiersac 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 09 33 27 

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English : Farmers’ market Hiersac

The market welcomes you to meet the farmers of the Charente region, grouped together to process and sell their produce. With the possibility of on-site catering!
Don’t forget to bring your cutlery, shopping bags and tins.

L’événement Marché de producteurs de pays Hiersac Hiersac a été mis à jour le 2026-04-17 par Destination Cognac

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