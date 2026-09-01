Informations pratiques

Parassy

Brocante du Bar Associatif de Parassy

Le Bourg Parassy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 06:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Chinez, dénichez, partagez… la Brocante de Parassy revient pour sa 2ème édition !

Que vous soyez amateur de bonnes affaires, collectionneur, chineur passionné ou simplement curieux, partez à la recherche de meubles, vêtements, livres, objets anciens et autres petits trésors. Ce sera également une belle occasion de se retrouver, de partager un agréable moment et de découvrir Parassy dans une ambiance chaleureuse ! .

Le Bourg Parassy 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 6 68 42 85 17

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English :

Browse, hunt for treasures, and share—the Parassy Flea Market is back for its 2nd edition!

L’événement Brocante du Bar Associatif de Parassy Parassy a été mis à jour le 2026-08-09 par OT BOURGES