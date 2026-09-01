Brocante du Bar Associatif de Parassy Parassy
dimanche 20 septembre 2026 · Parassy
Informations pratiques
Parassy
Brocante du Bar Associatif de Parassy
Le Bourg Parassy Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 06:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Chinez, dénichez, partagez… la Brocante de Parassy revient pour sa 2ème édition !
Que vous soyez amateur de bonnes affaires, collectionneur, chineur passionné ou simplement curieux, partez à la recherche de meubles, vêtements, livres, objets anciens et autres petits trésors. Ce sera également une belle occasion de se retrouver, de partager un agréable moment et de découvrir Parassy dans une ambiance chaleureuse ! .
Le Bourg Parassy 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 6 68 42 85 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Browse, hunt for treasures, and share—the Parassy Flea Market is back for its 2nd edition!
L’événement Brocante du Bar Associatif de Parassy Parassy a été mis à jour le 2026-08-09 par OT BOURGES