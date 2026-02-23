Brocante du centre ville centre ville Montendre

Brocante du centre ville

centre ville Place des halles Montendre Charente-Maritime

Début : 2026-07-19 05:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

2026-07-19

Brocante du centre ville organisé par le Comité de jumelage Montendre Sulz

centre ville Place des halles Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 27 30 12 jumelage.montendre.sulz@gmail.com

Downtown flea market organized by the Montendre Sulz Twinning Committee

L’événement Brocante du centre ville Montendre a été mis à jour le 2026-02-23 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge