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Les 4 ans du Collectif Maintenant Qu’on Sait Centre culturel François Mitterrand Montendre

Les 4 ans du Collectif Maintenant Qu’on Sait Centre culturel François Mitterrand Montendre dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Centre culturel François Mitterrand

Adresse : 1 rue Jacques Beaumont

Ville : 17130 Montendre

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Montendre

Les 4 ans du Collectif Maintenant Qu’on Sait

Centre culturel François Mitterrand 1 rue Jacques Beaumont Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Le collectif Maintenant Qu’On Sait milite pour proposer et partager des bonnes pratiques autour du développement durable, de la protection de la Nature et du Climat. Il fête ses 4 ans et vous invite à sa rencontre pour un moment convivial et festif.
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Centre culturel François Mitterrand 1 rue Jacques Beaumont Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   collectifunefoisquetusais@gmail.com

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English :

The Maintenant Qu’On Sait collective works to promote and share best practices in sustainable development, nature conservation and climate protection. Celebrating its 4th anniversary, we invite you to join us for a convivial and festive occasion.

L’événement Les 4 ans du Collectif Maintenant Qu’on Sait Montendre a été mis à jour le 2026-05-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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