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Adonf Rockschool Atelier on stage Le Parallèle Club concert de Montendre Montendre

Adonf Rockschool Atelier on stage Le Parallèle Club concert de Montendre Montendre vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Le Parallèle Club concert de Montendre

Adresse : 29 avenue de Onda

Ville : 17130 Montendre

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Montendre

Adonf Rockschool Atelier on stage

Le Parallèle Club concert de Montendre 29 avenue de Onda Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Début juin, on accueille au Parallèle nos rockstars de nos ateliers Rockschool On Stage !
Ils sont déterminés à vous proposer un concert digne des plus grands ! Et on est très fiers d’eux.
Alors venez nombreux, ils sont l’avenir.
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Le Parallèle Club concert de Montendre 29 avenue de Onda Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 03 18  encoretonecho@ecomail.fr

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English :

In early June, we’ll be welcoming our rock stars from our Rockschool On Stage workshops to Le Parallèle!
They’re determined to give you a concert worthy of the greats! And we’re very proud of them.
So come one, come all, they’re the future.

L’événement Adonf Rockschool Atelier on stage Montendre a été mis à jour le 2026-05-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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