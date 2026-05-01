Comité de jumelage Montendre-Sulz Montendre
Comité de jumelage Montendre-Sulz Montendre samedi 16 mai 2026.
Montendre
Comité de jumelage Montendre-Sulz
château Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Repas champêtre avec brasero, soirée concert gratuit avec La Compagnie du Groove et spectacle pyrotechnique d’Akouma.
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château Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 27 30 12 jumelage.montendre.sulz@gmail.com
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English :
Country-style meal with brazier, free evening concert with La Compagnie du Groove and fireworks show by Akouma.
L’événement Comité de jumelage Montendre-Sulz Montendre a été mis à jour le 2026-04-29 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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