50 ans de jumelage Rue de Saint Pierre Montendre
Début : 2026-05-14 18:00:00
fin : 2026-05-17 09:00:00
2026-05-14
50 ans de jumelage entre Montendre et Sulz Am Neckar, cela se fête !!!
Rue de Saint Pierre Centre ville Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 27 30 12 jumelage.montedre.sulz@gmail.com
English :
celebrating 50 years of twinning between Montendre and Sulz Am Neckar!
