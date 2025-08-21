Circuit pédestre N°21 Le vieux moulin

Circuit pédestre N°21 Le vieux moulin Lac Baron-Desqueyroux 17130 Montendre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

De larges pistes entre pins et bruyères au coeur de la forêt de la Lande de Montendre.

+33 5 17 24 03 47

English :

Wide tracks between pines and heather in the heart of the Lande de Montendre forest.

Deutsch :

Breite Pisten zwischen Kiefern und Heidekraut im Herzen des Waldes La Lande de Montendre .

Italiano :

Ampi sentieri tra pini ed erica nel cuore della foresta del Lande de Montendre.

Español :

Amplias pistas entre pinos y brezos en el corazón del bosque de la Lande de Montendre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme