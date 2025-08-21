Circuit pédestre N°21 « Le vieux moulin » Montendre Charente-Maritime
Circuit pédestre N°21 Le vieux moulin
Circuit pédestre N°21 Le vieux moulin Lac Baron-Desqueyroux 17130 Montendre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
De larges pistes entre pins et bruyères au coeur de la forêt de la Lande de Montendre.
English :
Wide tracks between pines and heather in the heart of the Lande de Montendre forest.
Deutsch :
Breite Pisten zwischen Kiefern und Heidekraut im Herzen des Waldes La Lande de Montendre .
Italiano :
Ampi sentieri tra pini ed erica nel cuore della foresta del Lande de Montendre.
Español :
Amplias pistas entre pinos y brezos en el corazón del bosque de la Lande de Montendre.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme