Route des Cardinaux Étape Montendre / St-Martin d’Ary Montendre Charente-Maritime

Route des Cardinaux Étape Montendre St-Martin d’Ary

Route des Cardinaux Étape Montendre St-Martin d’Ary Le Faubourg 17130 Montendre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce parcours de 22km de la Route des Cardinaux en pays de Haute-Saintonge relie l’église de St-Martin-d’Ary au lac Baron Desqueyroux à Montendre.

Il vous mènera sur les pistes de la forêt de la Double Saintongeaise.

+33 5 17 24 03 47

English :

This 22km route of the Route des Cardinaux in the Haute-Saintonge region links the church of St-Martin-d’Ary to Lac Baron Desqueyroux in Montendre.

It takes you along the trails of the Double Saintongeaise forest.

Deutsch :

Diese 22 km lange Strecke der Route des Cardinaux im Land der Haute-Saintonge verbindet die Kirche von St-Martin-d’Ary mit dem See Baron Desqueyroux in Montendre.

Er führt Sie über die Waldwege der Double Saintongeaise.

Italiano :

Questo percorso di 22 km della Route des Cardinaux, nella regione della Haute-Saintonge, collega la chiesa di St-Martin-d’Ary al lago Baron Desqueyroux a Montendre.

Si snoda lungo i sentieri della foresta Double Saintongeaise.

Español :

Esta ruta de 22 km de la Route des Cardinaux en la región de Haute-Saintonge une la iglesia de St-Martin-d’Ary con el lago Baron Desqueyroux en Montendre.

Le llevará por los senderos del bosque de la Doble Saintongeaise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-27 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme