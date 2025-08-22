Bouclette vélo N°4 Jusqu’au lac

Bouclette vélo N°4 Jusqu’au lac Place des Halles 17130 Montendre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Balade à vélo balisée sur la voie publique, d’une distance de 7km départ place des Halles de Montendre. Passage prés du lac Baron Desqueyroux pour une pause nature

+33 5 17 24 03 47

English :

Bicycle ride marked out on the public road, a distance of 7km starting from the Place des Halles in Montendre. Passage near the Baron Desqueyroux lake for a nature break

Deutsch :

Markierte Fahrradtour auf öffentlichen Straßen, 7 km lang, Start am Place des Halles in Montendre. Sie kommen am See Baron Desqueyroux vorbei, wo Sie eine Pause in der Natur einlegen können

Italiano :

Percorso in bicicletta su strada pubblica, su una distanza di 7 km, con partenza da Place des Halles a Montendre. Passaggio vicino al lago Baron Desqueyroux per una pausa nella natura

Español :

Recorrido marcado en bicicleta por la vía pública, de una distancia de 7 km, con salida en la Place des Halles de Montendre. Pasaje cerca del lago del Barón Desqueyroux para una pausa en la naturaleza

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme