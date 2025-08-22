Circuit pédestre N°20 Landes de la Bonne aux Lièvres

Circuit pédestre N°20 Landes de la Bonne aux Lièvres Lac Baron-Desqueyroux 17130 Montendre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Un petit circuit entre pins et bruyères, accompagné d’activités nautiques et de jeux. Idéal pour les familles

+33 5 17 24 03 47

English :

A small circuit between pines and heather, accompanied by nautical activities and games. Ideal for families

Deutsch :

Ein kleiner Rundweg zwischen Pinien und Heidekraut, begleitet von Wassersportaktivitäten und Spielen. Ideal für Familien

Italiano :

Un piccolo circuito tra pini ed erica, con attività acquatiche e giochi. Ideale per le famiglie

Español :

Un pequeño circuito entre pinos y brezos, con actividades acuáticas y juegos. Ideal para las familias

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme