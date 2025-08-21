Circuit pédestre N°22b De Chardes

Circuit pédestre N°22b De Chardes Chardes 17130 Montendre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Appréciez la transition paysagère entre la forêt de la Double et la haute vallée de la Seugne.

+33 5 17 24 03 47

English :

Enjoy the landscape transition between the Double forest and the upper Seugne valley.

Deutsch :

Genießen Sie den landschaftlichen Übergang zwischen dem Wald von La Double und dem Hochtal der Seugne.

Italiano :

Godetevi la transizione paesaggistica tra la foresta del Double e l’alta valle della Seugne.

Español :

Disfrute de la transición paisajística entre el bosque del Doble y el valle superior del Seugne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme