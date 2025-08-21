Circuit pédestre N°22b « De Chardes » Montendre Charente-Maritime
Circuit pédestre N°22b De Chardes
Circuit pédestre N°22b De Chardes Chardes 17130 Montendre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Appréciez la transition paysagère entre la forêt de la Double et la haute vallée de la Seugne.
English :
Enjoy the landscape transition between the Double forest and the upper Seugne valley.
Deutsch :
Genießen Sie den landschaftlichen Übergang zwischen dem Wald von La Double und dem Hochtal der Seugne.
Italiano :
Godetevi la transizione paesaggistica tra la foresta del Double e l’alta valle della Seugne.
Español :
Disfrute de la transición paisajística entre el bosque del Doble y el valle superior del Seugne.
