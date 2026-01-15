Nuit de la danse Salle des fêtes de montendre Montendre
Nuit de la danse Salle des fêtes de montendre Montendre samedi 6 juin 2026.
Nuit de la danse
Salle des fêtes de montendre Rue de saint-pierre Montendre Charente-Maritime
Début : 2026-06-06 19:15:00
fin : 2026-06-06
2026-06-06
Bal pour tous, concours de danse de salon
Show pro Latines et standards ( Champion de Belgique)
Salle des fêtes de montendre Rue de saint-pierre Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 09 48 39 lefevre.jfc@gmx.fr
English :
Ball for all, ballroom dance competition
Show pro Latines and standards (Belgian Champion)
L’événement Nuit de la danse Montendre a été mis à jour le 2026-01-15 par Offices de Tourisme de Jonzac