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Concours amical de pétanque Impasse du printemps Montendre

Concours amical de pétanque Impasse du printemps Montendre dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Impasse du printemps

Adresse : Boulodrome de Montendre

Ville : 17130 Montendre

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Montendre

Concours amical de pétanque

Impasse du printemps Boulodrome de Montendre Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Concours amical de pétanque organisé par l’union des commerçants de Montendre. Buvette et restauration sur place. N’oubliez pas d’apporter vos boules.
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Impasse du printemps Boulodrome de Montendre Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 05 03 03 

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English :

Friendly pétanque competition organized by the Montendre merchants’ union. Refreshments and food on site. Don’t forget to bring your boules.

L’événement Concours amical de pétanque Montendre a été mis à jour le 2026-05-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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