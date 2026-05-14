Concours amical de pétanque Impasse du printemps Montendre
Concours amical de pétanque Impasse du printemps Montendre dimanche 7 juin 2026.
Montendre
Concours amical de pétanque
Impasse du printemps Boulodrome de Montendre Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Concours amical de pétanque organisé par l’union des commerçants de Montendre. Buvette et restauration sur place. N’oubliez pas d’apporter vos boules.
.
Impasse du printemps Boulodrome de Montendre Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 05 03 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Friendly pétanque competition organized by the Montendre merchants’ union. Refreshments and food on site. Don’t forget to bring your boules.
L’événement Concours amical de pétanque Montendre a été mis à jour le 2026-05-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Montendre (Charente-Maritime)
- 50 ans de jumelage Rue de Saint Pierre Montendre 14 mai 2026
- Comité de jumelage Montendre-Sulz Montendre 16 mai 2026
- Brocante Nos Amis Toutouthérapeutes Près de la base nautique Montendre 17 mai 2026
- Course à la bière Base Nautique Montendre 23 mai 2026
- Féria au Charlie’s café Charlie’s café Montendre 30 mai 2026