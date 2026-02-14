Brocante du Comité des Cheveux Blancs Esplanade des Halles Decize
Brocante du Comité des Cheveux Blancs Esplanade des Halles Decize samedi 3 octobre 2026.
Brocante du Comité des Cheveux Blancs
Esplanade des Halles Allée Marcel Merle Decize Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 08:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Toute la journée le Comité des Cheveux Blancs de Saint-Privé organise une brocante toute la journée. .
Esplanade des Halles Allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 78 69 07
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English : Brocante du Comité des Cheveux Blancs
L’événement Brocante du Comité des Cheveux Blancs Decize a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais