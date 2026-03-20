Brocante du Comité des Fêtes Salle Ambroise Croizat Imphy
Brocante du Comité des Fêtes Salle Ambroise Croizat Imphy dimanche 20 septembre 2026.
Brocante du Comité des Fêtes
Salle Ambroise Croizat 7B Rue Montesquieu Imphy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Brocante organisée toute la journée par le Comité des Fêtes. .
Salle Ambroise Croizat 7B Rue Montesquieu Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 76 67
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English : Brocante du Comité des Fêtes
L’événement Brocante du Comité des Fêtes Imphy a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais