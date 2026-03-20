Brocante du Comité des Fêtes Salle Ambroise Croizat Imphy

Brocante du Comité des Fêtes

Salle Ambroise Croizat 7B Rue Montesquieu Imphy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Brocante organisée toute la journée par le Comité des Fêtes. .

Salle Ambroise Croizat 7B Rue Montesquieu Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 76 67

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English : Brocante du Comité des Fêtes

L’événement Brocante du Comité des Fêtes Imphy a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais