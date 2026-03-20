Brocante du Comité des Fêtes Rue de l’Église Saint-Ouen-sur-Loire
Brocante du Comité des Fêtes Rue de l’Église Saint-Ouen-sur-Loire dimanche 21 juin 2026.
Brocante du Comité des Fêtes
Rue de l’Église Place de l’église Saint-Ouen-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Le Comité des Fêtes organise une brocante toute la journée. .
Rue de l’Église Place de l’église Saint-Ouen-sur-Loire 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 82 25 76
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English : Brocante du Comité des Fêtes
L’événement Brocante du Comité des Fêtes Saint-Ouen-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais