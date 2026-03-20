Brocante du Comité des Fêtes Rue de l’Église Saint-Ouen-sur-Loire

Brocante du Comité des Fêtes

Rue de l’Église Place de l’église Saint-Ouen-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Le Comité des Fêtes organise une brocante toute la journée. .

Rue de l’Église Place de l’église Saint-Ouen-sur-Loire 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 82 25 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante du Comité des Fêtes

L’événement Brocante du Comité des Fêtes Saint-Ouen-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais