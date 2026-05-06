Corme-Écluse

Brocante du Foyer du Rural

Chemin des Sports Corme-Écluse Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Brocante organisée par le Foyer Rural de Corme-Écluse.

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Chemin des Sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 30 40

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English :

Flea market organized by the Foyer Rural de Corme-Écluse.

L’événement Brocante du Foyer du Rural Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-05-06 par Royan Atlantique