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Brocante du Foyer du Rural Corme-Écluse

Brocante du Foyer du Rural Corme-Écluse dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Chemin des Sports

Ville : 17600 Corme-Écluse

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Corme-Écluse

Brocante du Foyer du Rural

Chemin des Sports Corme-Écluse Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Brocante organisée par le Foyer Rural de Corme-Écluse.
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Chemin des Sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 30 40 

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English :

Flea market organized by the Foyer Rural de Corme-Écluse.

L’événement Brocante du Foyer du Rural Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-05-06 par Royan Atlantique

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