Brocante du Foyer du Rural Corme-Écluse
Brocante du Foyer du Rural Corme-Écluse dimanche 7 juin 2026.
Corme-Écluse
Brocante du Foyer du Rural
Chemin des Sports Corme-Écluse Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Brocante organisée par le Foyer Rural de Corme-Écluse.
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Chemin des Sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 30 40
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English :
Flea market organized by the Foyer Rural de Corme-Écluse.
L’événement Brocante du Foyer du Rural Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-05-06 par Royan Atlantique
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