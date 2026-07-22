AGENDA · L'Éguille
Brocante du Jumelage L’Éguille
dimanche 6 septembre 2026 · L'Éguille
Informations pratiques
L’Éguille
Brocante du Jumelage
Au port L’Éguille Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Organisée par le comité de jumelage.
.
Au port L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 42 95
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English :
Organized by the Twinning Committee.
L’événement Brocante du Jumelage L’Éguille a été mis à jour le 2026-07-22 par Royan Atlantique
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